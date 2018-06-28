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 Путин подписал закон, вводящий штрафы за неисполнение закона об анонимайзерах

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0:04   28 Июня 2018
Россия

​​​​​​​Путин подписал закон, запрещающий онлайн-торговлю редкими животными

​​​​​​​Путин подписал закон, запрещающий онлайн-торговлю редкими животными

Президент России Владимир Путин ввел уголовную ответственность за незаконную торговлю в интернете ценных диких животных и биологических водных ресурсов.

Как следует из подписанного главой государства закона, лицам, признанным виновными в подобной онлайн-торговле особо ценными редкими видами диких животных и биологическими водными ресурсами , может грозить до четырех лет лишения свободы.

Документ в среду вечером был опубликован на сайте правовой информации. 

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Автор: Александр Люблинский
#россия #путин #закон #политика #общество #уголовная ответственность #онлайн-торговля #подписание закона #торговля в интернете #купля-продажа #редкие животные
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