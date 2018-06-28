​​​​​​​Путин подписал закон, запрещающий онлайн-торговлю редкими животными

Президент России Владимир Путин ввел уголовную ответственность за незаконную торговлю в интернете ценных диких животных и биологических водных ресурсов.

Как следует из подписанного главой государства закона, лицам, признанным виновными в подобной онлайн-торговле особо ценными редкими видами диких животных и биологическими водными ресурсами , может грозить до четырех лет лишения свободы.

Документ в среду вечером был опубликован на сайте правовой информации.