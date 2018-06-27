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23:46   27 Июня 2018
Россия

​​​​​​​Команда Бразилии на ЧМ победила Сербию со счетом 2:0

​​​​​​​Команда Бразилии на ЧМ победила Сербию со счетом 2:0

Бразильская сборная выиграла у команды Сербии со счетом 2:0 в третьем матче группового этапа проходящего в России чемпионата мира по футболу.

Ворота сербской команды поразили на 36-й минуте игры Паулиньо и на 68-й минуте Тиаго Силва.

Таким образом бразильцы по итогу группового этапа набирают семь очков и с первого места в группе Е выходят в плей-офф. Сербская сборная с тремя очками покидает чемпионат.

​​​​​​​Команда Бразилии на ЧМ победила Сербию со счетом 2:0

Напомним: две другие команды группы Е - Швейцария и Коста-Рика – сыграли вничью со счетом 2:2.

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Автор: Александр Люблинский
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