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23:37   27 Июня 2018
Россия

Сборная Швейцарии вышла из группы, сыграв вничью с Коста-Рикой

Сборная Швейцарии вышла из группы, сыграв вничью с Коста-Рикой

Национальные команды Швейцарии и Коста-Рики провели третий матч в рамках третьего тура группового этапа Чемпионата мира по футболу в РФ, который закончился ничейным счетом 2:2.

Первый мяч на 31-й минуте игры забил швейцарец Бларим Джемайли, костариканец Кендалл Уотсон на 56-й минуте сравнял счет. После этого Йосип Дрмич на 88-й минуте вновь попытался принести победу швейцарской сборной, но команда Коста-Рики вновь догнала соперника благодаря голу Брайана Руиса в добавленное время. 

Таким образом команда из Швейцарии, набрав пять очков выходит из группы Е со второго места. Национальная команда Коста-Рики с одним очком покидает турнир. 

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Автор: Александр Люблинский
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