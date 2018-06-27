Сборная Швейцарии вышла из группы, сыграв вничью с Коста-Рикой

Национальные команды Швейцарии и Коста-Рики провели третий матч в рамках третьего тура группового этапа Чемпионата мира по футболу в РФ, который закончился ничейным счетом 2:2.

Первый мяч на 31-й минуте игры забил швейцарец Бларим Джемайли, костариканец Кендалл Уотсон на 56-й минуте сравнял счет. После этого Йосип Дрмич на 88-й минуте вновь попытался принести победу швейцарской сборной, но команда Коста-Рики вновь догнала соперника благодаря голу Брайана Руиса в добавленное время.

Таким образом команда из Швейцарии, набрав пять очков выходит из группы Е со второго места. Национальная команда Коста-Рики с одним очком покидает турнир.