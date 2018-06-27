Трамп назвал великолепной работу РФ по организации ЧМ-2018

Президент США Дональд Трамп высоко оценил уровень организации проходящего в России чемпионата мира по футболу.

В частности, американский лидер, вступая в среду в Белом доме перед журналистами, заявил, Россия в рамках домашнего чемпионата мира по футболу проделывает «фантастическую работу».

«Мой сын любит футбол, и он любит наблюдать за турниром. И они действительно проделали фантастическую работу в рамках ЧМ», - подчеркнул Трамп.

Свое мнение по поводу проходящего в России мирового футбольного первенства Трамп высказал перед началом встречи с находящимся в Вашингтоне с визитом президентом Португалии Марселу Ребелу де Соузой.

Напомним: Чемпионат мира по футболу проводится в России с 14 июня по 15 июля 2-18 года. Матчи мирового первенства проходят на 12 стадионах в разных городах. Многие зарубежные СМИ, ранее пугавшие болельщиков якобы подстерегающими их в России опасностями, уже изменили свое мнение и отметили высокий уровень организации чемпионата