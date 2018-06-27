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 Посольство РФ: Британские власти планомерно мешают установлению истины по «делу Скрипалей»

Посольство РФ: Британские власти планомерно мешают установлению истины по «делу Скрипалей»
23:06   27 Июня 2018
Весь мир

Посольство РФ: Британские власти планомерно мешают установлению истины по «делу Скрипалей»

Посольство РФ: Британские власти планомерно мешают установлению истины по «делу Скрипалей»

В Российском посольстве в Лондоне прокомментировали появившиеся сообщения о том, что власти Великобританию собираются купить за миллион фунтов стерлингов дом Сергея Скрипаля и полицейского Ника Бэйли, пострадавших от отравления в Солсбери.

По словам российских дипломатов, ими в Форин Офис уже направлена нота с просьбой эти сообщения подтвердить иди опровергнуть, а также с просьбой объяснить, какие действия британская сторона планирует предпринять в отношении указанного имущества, в том случае, если окажется, что власти страны действительно намерены его приобрести.

Российское посольство напомнило британскому МИД, что какие-либо меры, предпринятые британской стороной в отношении объектов, якобы зараженных при отравлении Сергея Скрипаля и его дочери – его дома, ресторана «Зиззи» или паба «Милл», будут восприниматься Россией, как преднамеренные шаги Лондона к тому, чтобы сделать невозможным совместное с РФ транспарентное расследование.

Посольство РФ: Британские власти планомерно мешают установлению истины по «делу Скрипалей»

Также российская сторона вновь направила властям Великобритании предложение провести в отношении инцидента в Солсбери совместное расследование, однако ответа ни на него, ни на другие обращения не последовало.

В связи со сложившейся ситуацией, как подчеркнули в посольстве РФ в Лондоне, российская сторона укрепляется во мнении, британские власти намеренно засекречивают все, что качается инцидента с отравлением Скрипалей в Лондоне, и тем самым мешают международному сообществу установить истину.

Посольство РФ: Британские власти планомерно мешают установлению истины по «делу Скрипалей»

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Автор: Александр Люблинский
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