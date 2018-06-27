Трамп рассказал, что планирует обсудить с Путиным Украину и Сирию

Американский президент Дональд Трамп рассказал журналистам, о чем он планирует говорить с российским лидером Владимиром Путиным в ходе предстоящей двусторонней встречи.

По словам Трампа, он планирует обсудить с Путиным Украину, Сирию и «многие другие вопросы».

«Думаю, мы будем говорить о Сирии, думаю, мы будем говорить об Украине, думаю, мы будем говорить о многих других вопросах», - ответил он на соответствующий вопрос журналистов в среду.

Напомним: ранее помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что переговоры о двусторонней встрече Путина и Трампа давно прорабатывались по закрытым каналам. К настоящему моменту договоренность о дате и месте саммиту достигнута, об этом будет объявлено 28 июня.