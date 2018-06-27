Трамп заявил, что его встреча с Путиным может пройти после саммита НАТО в Хельсинки

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что его встреча с российским лидером Владимиром Путиным может состояться во время его поездки в Европу по окончанию саммита НАТО.

Заявление американского президента в среду приводит агентство Reuters.

Напомним: ранее сообщалось, что президенты России и США в ходе телефонного разговора договорились о двусторонней встрече. Также сообщалось, что местом встречи может стать финская столица Хельсинки, а о дате саммита объявят 28 июня.