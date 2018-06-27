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22:07   27 Июня 2018
Россия

Джигурда заявил, что сдержал слово и собрал миллион подписей москвичей

Джигурда заявил, что сдержал слово и собрал миллион подписей москвичей

Актер Никита Джигурда в среду вечером рассказал о выполнении данного десять дней назад предвыборного обещания и собрал миллион подписей «богинь» и «пацанов» из Москвы, которые поддерживают его намерение стать мэром российской     столицы.

По словам Джигурды, он собрал необходимое количество подписей и принес их в Мосизбирком.

«По щучьему велению, по моему желанию, чтобы драйв и секс были на выборах осени, награждаю лучших сборщиков подписей, продолжая предвыборную кампанию!», - написал актер под своей фотографией в социальной сети Instagram.

Напомним: ранее в Московской избирательной комиссии заявили, что Никита Джигурда скорее всего не получит разрешения на участие в выборах московского мэра, так как он имеет двойное гражданство – России и Украины. К тому же собранные им подписи будут тщательно проверены, так как волонтеры собирали их у стадионов, где проходят матчи домашнего чемпионата мира по футболу и вблизи столичных фан-зон. Поэтому, возможно, в ходе проверки будут обнаружены подписи не москвичей, а приезжих из других российских городов, а может быть даже и иностранных граждан.

 

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Автор: Александр Люблинский
#россия #политика #общество #джигурда #никита джигурда #миллион подписей #выборы мэра москвы #сбор подписей
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