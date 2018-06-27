СК задержал главу управления Росгвардии по Владимирской области

Следователи полагают, что начальник управления Росгвардии по Владимирской области Алфия Мокшина получала взятки с подчиненных за непривлечение тех к дисциплинарной ответственности.

Об этом ведомство сообщило в «ТамТам»-канале.Отмечается, что взятки она брала с подчиненных ей руководителей подразделений. Возбуждено уголовное дело.

Ранее СК также сообщал, что сотрудники отдела особо важных дел управления по Ставропольскому краю завели уголовное дело в отношении начальника отдела № 1 управления уголовного розыска и оперуполномоченного по особо важным делам отделения по раскрытию преступлений прошлых лет отдела № 3 управления уголовного розыска краевого МВД. По данным следствия, в 2015 году они создали организованную преступную группу, деятельность которой была направлена на организацию занятия проституцией.

Ежемесячный доход первого из подозреваемых составлял один миллион рублей - это была плата за непресечение этой деятельности.