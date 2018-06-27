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21:33   27 Июня 2018
Россия

СК задержал главу управления Росгвардии по Владимирской области

СК задержал главу управления Росгвардии по Владимирской области

Следователи полагают, что начальник управления Росгвардии по Владимирской области Алфия Мокшина получала взятки с подчиненных за непривлечение тех к дисциплинарной ответственности.

Об этом ведомство сообщило в «ТамТам»-канале.Отмечается, что взятки она брала с подчиненных ей руководителей подразделений. Возбуждено уголовное дело.

Ранее СК также сообщал, что сотрудники отдела особо важных дел управления по Ставропольскому краю завели уголовное дело в отношении начальника отдела № 1 управления уголовного розыска и оперуполномоченного по особо важным делам отделения по раскрытию преступлений прошлых лет отдела № 3 управления уголовного розыска краевого МВД. По данным следствия, в 2015 году они создали организованную преступную группу, деятельность которой была направлена на организацию занятия проституцией.

Ежемесячный доход первого из подозреваемых составлял один миллион рублей - это была плата за непресечение этой деятельности.

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Автор: Вячеслав Каширин
#россия #ск #росгвардия #общество #криминал #корупция
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