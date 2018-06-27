Вулкан Сьерра-Негра начал извергаться на Галапагосских островах

На Галапагосских островах в Эквадоре в среду была объявлена эвакуация в связи с началом извержения вулкана Сьерра-Негра.

Как сообщила министр по управлению рисками Эквадора Алехандра Окклес, в связи с началом извержения на Галапагосских островах эвакуированы около 250 человек.

При этом в Министерстве по управлению рисками отмечают, что причиной извержения вулкана могли стать несколько прошедших ранее землетрясений, которые и спровоцировали активность вулкана, последнее извержение которого происходило в октябре 2005 года.

Вулкан Сьерра-Негра находится на самом большом острове Галапагосской гряды – Исабеле. По распоряжению местных властей из-за извержения вулкана были прекращены занятия в ближайших к нему школах, а также туристам запретили посещать, районы, находящиеся в зоне риска.