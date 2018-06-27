Владельцы Walmart стали самой богатой семьей в мире

Информационное агентство Bloomberg составило рейтинг 25 самых богатых семей в мире, их общее состояние оценивается более чем в триллион долларов. В рейтинге участвовали династии, наследство которых хотя бы раз передавалось от поколения к поколению.

Первое место заняли Уолтоны — владельцы крупнейшей сети супермаркетов Walmart. Они располагают 151 миллиардом долларов.

Вторую сточку списка заняли Кохи — сыновья основатели компании Koch Industries. Корпорация занимается нефтепереработкой, производством пластмассы и инвестированием. Капитал братьев составляет 99 миллиардов долларов.

Наследники кондитера Френка Марса, чья компания производит шоколадные батончики под брендами Mars и Milky Way, обладают состоянием в 88 миллиардов долларов. В рейтинге Bloomberg они занимают третье место.

На четвертом месте оказались три бельгийские семьи, производящие пиво Anheuser-Busch InBev. Им досталось в наследство 54 миллиарда долларов.

Пятерку лидеров замыкают основатели французского модного дома Hermès. По данным агенства их доходы составляют 49 миллиардов долларов.