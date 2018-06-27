Мы в соц.сетях:
Джигурда заявил, что сдержал слово и собрал миллион подписей москвичей

Джигурда заявил, что сдержал слово и собрал миллион подписей москвичей

 СК задержал главу управления Росгвардии по Владимирской области

СК задержал главу управления Росгвардии по Владимирской области
Вооружен и опасен. На Украине преступник сбежал из зала суда

Вооружен и опасен. На Украине преступник сбежал из зала суда

 Украинцы не хотят видеть Порошенко на посту президента — опрос

Украинцы не хотят видеть Порошенко на посту президента — опрос
Вулкан Сьерра-Негра начал извергаться на Галапагосских островах

Вулкан Сьерра-Негра начал извергаться на Галапагосских островах

 Владельцы Walmart стали самой богатой семьей в мире

Владельцы Walmart стали самой богатой семьей в мире
Джигурда заявил, что сдержал слово и собрал миллион подписей москвичей

Джигурда заявил, что сдержал слово и собрал миллион подписей москвичей

 СК задержал главу управления Росгвардии по Владимирской области

СК задержал главу управления Росгвардии по Владимирской области
Вооружен и опасен. На Украине преступник сбежал из зала суда

Вооружен и опасен. На Украине преступник сбежал из зала суда

 Украинцы не хотят видеть Порошенко на посту президента — опрос

Украинцы не хотят видеть Порошенко на посту президента — опрос
Вулкан Сьерра-Негра начал извергаться на Галапагосских островах

Вулкан Сьерра-Негра начал извергаться на Галапагосских островах

 Владельцы Walmart стали самой богатой семьей в мире

Владельцы Walmart стали самой богатой семьей в мире
21:33   27 Июня 2018
Весь мир

Владельцы Walmart стали самой богатой семьей в мире

Владельцы Walmart стали самой богатой семьей в мире

Информационное агентство Bloomberg составило рейтинг 25 самых богатых семей в мире, их общее состояние оценивается более чем в триллион долларов. В рейтинге участвовали династии, наследство которых хотя бы раз передавалось от поколения к поколению.

Первое место заняли Уолтоны — владельцы крупнейшей сети супермаркетов Walmart. Они располагают 151 миллиардом долларов.

Вторую сточку списка заняли Кохи — сыновья основатели компании Koch Industries. Корпорация занимается нефтепереработкой, производством пластмассы и инвестированием. Капитал братьев составляет 99 миллиардов долларов.

Наследники кондитера Френка Марса, чья компания производит шоколадные батончики под брендами Mars и Milky Way, обладают состоянием в 88 миллиардов долларов. В рейтинге Bloomberg они занимают третье место.

На четвертом месте оказались три бельгийские семьи, производящие пиво Anheuser-Busch InBev. Им досталось в наследство 54 миллиарда долларов.

Пятерку лидеров замыкают основатели французского модного дома Hermès. По данным агенства их доходы составляют 49 миллиардов долларов.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Надежда Егорова
#общество #bloomberg #walmart
Самое читаемое
Режим «черного неба» объявлен в Красноярске

Режим «черного неба» объявлен в Красноярске

 Нефтяное бессилие США

Нефтяное бессилие США

 Нардеп Рады обвинил США в разжигании конфликта на Донбассе

Нардеп Рады обвинил США в разжигании конфликта на Донбассе

 Украинский военный рассказал о перевозке взрывчатки для Сенцова

Украинский военный рассказал о перевозке взрывчатки для Сенцова