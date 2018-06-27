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21:14   27 Июня 2018
Ближнее зарубежье

Вооружен и опасен. На Украине преступник сбежал из зала суда

Вооружен и опасен. На Украине преступник сбежал из зала суда

Полиция разыскивает особо опасного преступника, сбежавшего из зала суда в Миргороде. Как сообщают сотрудники правоохранительных органов, он может быть вооружен.

Об инциденте сообщила пресс-служба полиции Полтавской области. 

40-летний Виталий Суржан осужден за разбой, бандитизм, угон автомобиля и незаконное владение оружием. По данным полицейских, он передвигается на легковой машине Audi A6 серебристого цвета с прибалтийскими номерами.

В регионе объявили оперативный план, весь личный состав полиции Миргорода направлен на розыск преступника.

По словам спикера полиции Полтавской области Юрия Сулаева, Суржан заранее спланировал побег. Во время судебного заседания знакомая осужденного смогла передать ему оружие, после чего он вышел из здания, сел в заранее подготовленный автомобиль и скрылся.

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Автор: Надежда Егорова
#украина #чп #миргород
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