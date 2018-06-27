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21:18   27 Июня 2018
Весь мир

Посол Турции в РФ: Отношения Москвы и Анкары находятся на пике

Посол Турции в РФ: Отношения Москвы и Анкары находятся на пике

Турецкий посол в России Хюсейн Дириоз заявил, что в настоящее время российско-турецкие отношения находятся на пике.

Слова дипломата, сказанные в среду на вечере российско-турецкой дружбы, приводит РИА Новости.

«Отношения между нашими странами достигли нового пика», - заявил турецкий посол, в частности.

При этом Хюсейн Дириоз отметил, что необходимо и дальше развивать отношения между Россией и Турцией. Посол уточнил, что очень хорошие отношения сложились и между главами государств – Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Посол Турции в РФ: Отношения Москвы и Анкары находятся на пике

По словам дипломата, в текущем году в Турции ждут, что примерно шесть миллионов туристов из России приедут к ним на отдых.

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Автор: Александр Люблинский
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