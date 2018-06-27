Слова Трампа о Крыме не являются позицией США — Болтон

Вашингтон не признает Крым российским, заявления об обратном — не американская позиция. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон на пресс-конференции в Москве.

Журналисты напомнили Болтону о том, как, по сообщениям некоторых СМИ, президент США Дональд Трамп во время официального обеда обронил несколько фраз по поводу Крыма. Тогда он сказал, что полуостров является российским, «потому что там все говорят на русском языке». При этом отмечалось, что неизвестно, сказал он это в шутку или всерьез. В ответ Болтон заявил, что эти слова не являются позицией США.