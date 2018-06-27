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20:54   27 Июня 2018
Россия

Турчак призвал «Единую Россию» обсуждать пенсионную реформу максимально широко

Турчак призвал «Единую Россию» обсуждать пенсионную реформу максимально широко

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак обратился к однопартийцам с просьбой организовать максимально широкое обсуждение пенсионной реформы.

Он отметил работу политиков во время обсуждения Послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, когда свыше 30 тысяч человек участвовали в проекте обновления партии. Турчак предложил однопартийцам также активно проработать содержание пенсионной реформы.

Секретарь призвал всех единороссов привлекать к обсуждению вопроса экспертов и общественность. По его словам, важно получить конструктивную обратную связь для обработки и обобщения оценки госинициативы до рассмотрения проекта во втором чтении.  

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Автор: Екатерина Розина
#россия #путин #политика #общество #весь мир #единая россия #пенсионная реформа #турчак
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