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20:52   27 Июня 2018
Ближнее зарубежье

Украинцы не хотят видеть Порошенко на посту президента — опрос

Украинцы не хотят видеть Порошенко на посту президента — опрос

Эксперты социологической группы «Рейтинг» уверены: действующий президент Украины Петр Порошенко вряд ли выиграет предстоящие выборы.

По результатам опроса, проведенного социологической службой, главным кандидатам на пост главы государства стала руководитель партии «Батьковщина» Юлия Тимошенко. Порошенко и его партия «Солидарность» опустились на седьмую строчку рейтинга. Их обогнал даже лидер группы «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук.

За «газовую принцессу» готовы проголосовать 10,3% респондентов, 7,4% готовы отдать голос за главу партии «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко, 6,9% хотят видеть на президентском посту министра энергетики Юрия Бойко.

По словам политолога Руслана Бортника, рейтинг популярности действующего лидера Украины упал из-за испорченной репутации. Оффшорные скандалы не принесли политику народных симпатий, подчеркнул эксперт. По итогам выборов рейтинг Порошенко составит не больше 7%, резюмировал он.

Политолог Вадим Карасев, напротив, уверен, что пока что Петра Алексеевича не стоит «сбрасывать со счетов». За девять месяцев ситуация может измениться полностью, констатировал эксперт.

Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта 2019 года.

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Автор: Надежда Егорова
#порошенко #украина #опрос
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