Замминистра обороны РФ обсудил военное сотрудничество с послом Японии

Заместитель главы Минобороны России Александр Фомин и японский посол в РФ Тоехиса Кодзуки провели в среду встречу, на которой обсудили российско-японские отношения в военной области.

Об этом в среду вечером Министерство обороны сообщает в своем микроблоге Twitter. Отмечается, что в ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития российско-японских отношений в военной сфере, сделав акцент на реализации договоренностей, которые были достигнуты в ходе переговоров на высшем уровне.

Замминистра обороны А.Фомин встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Японии в РФ Т.Кодзуки.Состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах развития отношений России и Японии в военной области с акцентом на реализацию договоренностей,достигнутых на высшем уровне pic.twitter.com/DbNhHelYPt — Минобороны России (@mod_russia) 27 июня 2018 г.

Напомним: ранее японский министр экономики Хиросигэ Сэко рассказал о том, что в Токио и Москва совместно разработали свыше 130 российско-японских проектов.