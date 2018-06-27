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20:55   27 Июня 2018
Весь мир

Замминистра обороны РФ обсудил военное сотрудничество с послом Японии

Замминистра обороны РФ обсудил военное сотрудничество с послом Японии

Заместитель главы Минобороны России Александр Фомин и японский посол в РФ Тоехиса Кодзуки провели в среду встречу, на которой обсудили российско-японские отношения в военной области.

Об этом в среду вечером Министерство обороны сообщает в своем микроблоге Twitter.  Отмечается, что в ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития российско-японских отношений в военной сфере, сделав акцент на реализации договоренностей, которые были достигнуты в ходе переговоров на высшем уровне.

 

Напомним: ранее японский министр экономики Хиросигэ Сэко рассказал о том, что в Токио и Москва совместно разработали свыше 130 российско-японских проектов.

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Автор: Александр Люблинский
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