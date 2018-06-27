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FOX Sports Brasil позлорадствовал над поражением сборной Германии

FOX Sports Brasil позлорадствовал над поражением сборной Германии

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20:30   27 Июня 2018
Весь мир

FOX Sports Brasil позлорадствовал над поражением сборной Германии

FOX Sports Brasil позлорадствовал над поражением сборной Германии

Телеканал FOX Sports Brasil припомнил поражение сборной Бразилии в домашнем чемпионате от немцев с разгромным счетом.

В среду команда Йоахима Лева уступила сборной Южной Кореи со счетом 2:0. Телеканал FOX Sports Brasil‏ в Twitter потроллил вылет сборной Германии из группы в Чемпионате мира. Действующий чемпион и один из фаворитов кубка занял последнее место в группе F. В микроблоге FOX Sports Brasil написал: А-ха-ха-ха…

Напомним, что в прошлый Мундиаль проходил в Бразилии. Тогда хозяева чемпионата проиграли Германии. Счет был разгромным — 0:7.

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Автор: Вячеслав Каширин
#германия #чм-2018 #корея #общество #весь мир #чм #чм 2018 #чм2018 #fox sports brasil
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