FOX Sports Brasil позлорадствовал над поражением сборной Германии

Телеканал FOX Sports Brasil припомнил поражение сборной Бразилии в домашнем чемпионате от немцев с разгромным счетом.

В среду команда Йоахима Лева уступила сборной Южной Кореи со счетом 2:0. Телеканал FOX Sports Brasil‏ в Twitter потроллил вылет сборной Германии из группы в Чемпионате мира. Действующий чемпион и один из фаворитов кубка занял последнее место в группе F. В микроблоге FOX Sports Brasil написал: А-ха-ха-ха…

AHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA — FOX Sports Brasil (@FoxSportsBrasil) June 27, 2018

Напомним, что в прошлый Мундиаль проходил в Бразилии. Тогда хозяева чемпионата проиграли Германии. Счет был разгромным — 0:7.