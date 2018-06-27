Итальянский парламент хочет смягчить антироссийские санкции

Депутаты правой партии «Лига» и центристское «Движение пять звезд», составляющие в парламенте Италии коалиционное большинство, предложили пересмотреть санкционную политику в отношении России.

Соответствующую резолюцию парламентарии представили в Палате депутатов после выступления главы правительства Италии Джузеппе Конте, пишет агенство ANSA.

Политики уверены: возобновления диалога между Россией и странами Европейского союза благотворно скажется на международной обстановке. Отмена санкций, по их мнению, поможет улучшить отношения с российской стороной и укрепить сотрудничество в вопросах борьбы с пропагандой экстремизма, терроризмом и наркотрафиком.

Новое итальянское правительство сформировалось в июне. Премьер-министром стал Джузеппе Конте — известный евроскептик. Он пообещал реабилитировать понятие «популизм» и добиться снятия европейских санкций с России.

Ранее США, Евросоюз, и ряд других стран ввели ограничения в отношении ряда российских компаний, предпринимателей и государственных деятелей из-за «агрессивной» внешней политики Москвы.