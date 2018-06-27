Месси придется смотреть на портрет Роналду. Художнику безразличен футбол

Гигантского обладателя «Золотого мяча» под окнами отеля, где остановится команда Аргентины, еще год назад попросил изобразить мэр Казани.

Настроиться по-боевому на игру со сборной Франции в субботу форварду Аргентины Лионелю Месси поможет его извечный соперник в борьбе за «Золотой мяч» Криштиан Роналду. Его гигантский портрет с брандмауэра соседнего дома заглядывает в окна отеля Ramada, где в пятницу набираться сил будет команда Диего Марадоны. Изображение Роналду появилось по желанию мэра Казани Ильсура Метшина.

«Меня интересует, что гости видят из отеля из номера» , - инспектировал градоначальник перед Кубком Конфедераций отель, где предстояло жить сборной Португалии.

Это было год назад. Вместо невзрачного торца здания в итоге, когда Роналду выглядывал в окно, он видел самого себя, изображенного художниками Supernova. Его же увидит спустя год и Месси, несмотря на обещание мэра посвятить граффити и другому пятикратному обладателю «Золотого мяча». Начальник пресс-службы администрации Казани Владимир Казанцев неуверенно опроверг «Политике Сегодня» сведения, что градоначальник занимается видом из окна гостиницы.

- Нет. Там… - начал объяснять он, и тут же бросил. - Не очень удобно говорить.

- Когда вам можно перезвонить? Просто да или нет?

Уверенным ответом стали короткие гудки.

Официальный запрос, отправленный днем в мэрию, также остался без ответа. Между тем, по сведениям агентства, о противостоянии двух форвардов «Ла Лиги» в администрации города в курсе даже сотрудницы.

«Я знают про граффити. Знаю, откуда Роналду, откуда Месси», - прервала собеседница в мэрии монолог корреспондента.

«Безразличен футбол» оказался художнику команды Supernova Дмитрию Кудинову, автору изображения Роналду, которого предстоит увидеть Месси.

«Я болею за экологию, человеческий разум, за осознанность существования», - пояснил он.

Впрочем, Месси он тоже готов нарисовать. Но пока к нему с таким заказом никто не обращался.