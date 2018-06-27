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20:31   27 Июня 2018
Общество

Месси придется смотреть на портрет Роналду. Художнику безразличен футбол

Месси придется смотреть на портрет Роналду. Художнику безразличен футбол

Гигантского обладателя «Золотого мяча» под окнами отеля, где остановится команда Аргентины, еще год назад попросил изобразить мэр Казани.

Настроиться по-боевому на игру со сборной Франции в субботу форварду Аргентины Лионелю Месси поможет его извечный соперник в борьбе за «Золотой мяч» Криштиан Роналду. Его гигантский портрет с брандмауэра соседнего дома заглядывает в окна отеля Ramada, где в пятницу набираться сил будет команда Диего Марадоны. Изображение Роналду появилось по желанию мэра Казани Ильсура Метшина.

«Меня интересует, что гости видят из отеля из номера» , - инспектировал градоначальник перед Кубком Конфедераций отель, где предстояло жить сборной Португалии.

Это было год назад. Вместо невзрачного торца здания в итоге, когда Роналду выглядывал в окно, он видел самого себя, изображенного художниками Supernova. Его же увидит спустя год и Месси, несмотря на обещание мэра посвятить граффити и другому пятикратному обладателю «Золотого мяча». Начальник пресс-службы администрации Казани Владимир Казанцев неуверенно опроверг «Политике Сегодня» сведения, что градоначальник занимается видом из окна гостиницы.

- Нет. Там… - начал объяснять он, и тут же бросил. - Не очень удобно говорить.

- Когда вам можно перезвонить? Просто да или нет?

Уверенным ответом стали короткие гудки.

Месси придется смотреть на портрет Роналду. Художнику безразличен футбол

Официальный запрос, отправленный днем в мэрию, также остался без ответа. Между тем, по сведениям агентства, о противостоянии двух форвардов «Ла Лиги» в администрации города в курсе даже сотрудницы.

«Я знают про граффити. Знаю, откуда Роналду, откуда Месси», - прервала собеседница в мэрии монолог корреспондента.

«Безразличен футбол» оказался художнику команды Supernova Дмитрию Кудинову, автору изображения Роналду, которого предстоит увидеть Месси.

«Я болею за экологию, человеческий разум, за осознанность существования», - пояснил он.

Впрочем, Месси он тоже готов нарисовать. Но пока к нему с таким заказом никто не обращался.

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Автор: Алексей Мавлиев
#чм-2018 #месси #казань #роналду #португалия #аргентина #граффити
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