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20:13   27 Июня 2018
Весь мир

Хельсинки, 10 июля. CNN назвал место и дату встречи Путина и Трампа

Хельсинки, 10 июля. CNN назвал место и дату встречи Путина и Трампа

Наиболее вероятным местом встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа остается столица Финляндии, передает телеканал CNN, ссылаясь на осведомленные источники.

В середине следующего месяца у Трампа запланированы визиты в Брюссель на саммит НАТО и в Великобританию. Два источника телеканала, знакомые с ситуацией, рассказали, что встреча саммит Россия—США может состояться 10 июля — перед этими мероприятиями.

Ранее в среду помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что время и место встречи оговорено, но не раскрыл информацию. Он пообещал, что в четверг российская и американская стороны объявят об этом совместно.

В настоящее время в Москве с визитом находится советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон. В среду его принял Путин. Как отметил CNN, в Москве Болтон окончательно утверждает планы по саммиту.

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Автор: Вячеслав Каширин
#россия #сша #путин #политика #трамп #хельсинки #весь мир
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