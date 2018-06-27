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20:32   27 Июня 2018
Россия

Главу управления Росгвардии по Владимирской области заподозрили в получении взяток

Главу управления Росгвардии по Владимирской области заподозрили в получении взяток

Следственный комитет РФ сообщает о задержании начальника управления Росгвардии по Владимирской области Алфии Мокшиной, в связи с подозрением в п том, что она получала взятки от подчиненных.

Об этом Следственный комитет пишет в среду в мессенджере «Там-Там», отмечая, что Мокшину подозревают в том, что она за взятки не привлекала к дисциплинарной ответственности руководителей подразделений, находящихся у нее в подчинении.

В частности, по данным следствия, в мае текущего года она получила требуемые суммы денег от нескольких лиц, возглавляющих территориальные подразделения Росговардии по региону.

Отмечается, что в отношении задержанной Мокшиной возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки». Следователи, в сопровождении сотрудников УФСБ, провели обыски. В настоящее время решается вопрос о мере пресечения в отношении подозреваемой.

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Автор: Александр Люблинский
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