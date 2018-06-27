Россияне стали реже брать кредиты

Долговая нагрузка на россиян снизилась до минимума за последние три года. В среднем платежи по кредитам составляют до 35% от доходов, сообщает Объединенное кредитное бюро.

Ранее Росстат предоставил отчет, согласно которому реальные доходы россиян выросли на 2,5%. В результате кредитные платежи стали «съедать» меньше средств. Кроме того, позитивный эффект на кредитоспособность граждан оказало списание части долгов и снижение процентных ставок.

Объединенное кредитное бюро рассмотрело более 320 миллионов кредитных историй. В 2018 году платежи по кредитам составили 35% от доходов россиян, в 2016 году — 40%.

В 2017 году реальные денежные доходы граждан России снизились. Однако рост зарплат составил 3,5%. В текущем году зарплаты продолжили расти, что положительно сказалось на долговой нагрузке.

Средний платеж по кредиту на одного заемщика вырос на два процента и составил 14 тысяч рублей. Количество кредитов на человека также увеличилось с 1,69 до 1,75, следует из данных ОКБ.

Как сообщал в июне Центробанк России, общая задолженность по кредитам составляет около 13 триллионов рублей, 819 миллиардов из которых — просроченные задолженности.