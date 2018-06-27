Учения «Славянское братство» в Новороссийске посетили атташе из 42 стран

Проходящие на полигоне «Раевский» в Новороссийске учения «Славянское братство» посетили 57 наблюдателей из 42 стран мира. Об этом сообщил департамент информации Министерства обороны РФ.

Наблюдатели представляют оборонные ведомства стран Европы, Азии, Африки, Северной и Южной Америки. В том числе за активной фазой учений наблюдали представители Севроатлантического альянса. Среди них наблюдатели из Великобритании, Германии, Польши, Турции, Канады, Норвегии и Латвии.

Официальная церемония открытия совместных тактических учений России, Белоруссии и Сербии «Славянское братство — 2018» состоялась 26 июня.