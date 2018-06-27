Аксенов: Учения ВМС Украины на границе с Крымом – это пиар-акция

Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что проходящие в Херсонской области проблизости от границ полуострова учения украинских Военно-морских сил являются пиар-акцией, не имеющей с военной точки зрения никакого практического значения.

Заявление Аксенова в среду приводит пресс-служба республиканского правительства.

«Реальные возможности украинской армии несопоставимы с возможностями не только Вооруженных сил России, но и группировки российских войск в Крыму», - подчеркнул глава Крыма.

При этом он отметил, что демонстративные военные учения Украины вблизи полуострова наглядно демонстрируют всему миру, что киевские власти не планируют отказаться от своей политики запугивания, вооруженных провокаций и террора по отношению к жителям Крыма, а также то, что, если бы у Киева был хоть маленький шанс безнаказанно применить против крымчан вооруженную силу, он воспользовался бы им, не колеблясь.

По словам Аксенова, учитывая ситуацию, имеющее место сейчас усиление военной группировки на территории Крыма является совершенно необходимым и абсолютно оправданным.