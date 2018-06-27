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20:09   27 Июня 2018
Россия

Аксенов: Учения ВМС Украины на границе с Крымом – это пиар-акция

Аксенов: Учения ВМС Украины на границе с Крымом – это пиар-акция

Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что проходящие в Херсонской области проблизости от границ полуострова учения украинских Военно-морских сил являются пиар-акцией, не имеющей с военной точки зрения никакого практического значения.

Заявление Аксенова в среду приводит пресс-служба республиканского правительства. 

«Реальные возможности украинской армии несопоставимы с возможностями не только Вооруженных сил России, но и группировки российских войск в Крыму», - подчеркнул глава Крыма.

При этом он отметил, что демонстративные военные учения Украины вблизи полуострова наглядно демонстрируют всему миру, что киевские власти не планируют отказаться от своей политики запугивания, вооруженных провокаций и террора по отношению к жителям Крыма, а также то, что, если бы у Киева был хоть маленький шанс безнаказанно применить против крымчан вооруженную силу, он воспользовался бы им, не колеблясь.

Аксенов: Учения ВМС Украины на границе с Крымом – это пиар-акция

По словам Аксенова, учитывая ситуацию, имеющее место сейчас усиление военной группировки на территории Крыма является совершенно необходимым и абсолютно оправданным.

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Автор: Александр Люблинский
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