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 Глава СЖР вступился за украинских журналистов

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20:01   27 Июня 2018
Весь мир

Путин принял советника главы США в Кремле

Путин принял советника главы США в Кремле

Президент России Владимир Путин выразил надежду, что визит советника Трампа по нацбезопасности Джона Болтона поспособствует восстановлению отношений между странами.

Глава государства принял Болтона в Кремле и отметил, что Москва хочет установить полноценные отношения с Америкой.

По словам Путина, острая внутриполитическая гонка внутри США негативно отразилась на контактах государств. Однако Болтон ответил, что в Белом доме продолжались встречи, невзирая на серьезные противоречия политических течений. Советник добавил, что благодаря этому была обеспечена мировая стабильность.

До встречи с президентом Болтон провел ряд переговоров с высокопоставленными российскими политиками.

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Автор: Екатерина Розина
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