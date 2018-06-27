Путин принял советника главы США в Кремле

Президент России Владимир Путин выразил надежду, что визит советника Трампа по нацбезопасности Джона Болтона поспособствует восстановлению отношений между странами.

Глава государства принял Болтона в Кремле и отметил, что Москва хочет установить полноценные отношения с Америкой.

По словам Путина, острая внутриполитическая гонка внутри США негативно отразилась на контактах государств. Однако Болтон ответил, что в Белом доме продолжались встречи, невзирая на серьезные противоречия политических течений. Советник добавил, что благодаря этому была обеспечена мировая стабильность.

До встречи с президентом Болтон провел ряд переговоров с высокопоставленными российскими политиками.