«Яблоко» пожаловалось на суд, разрешивший Митрохину идти в мэры Москвы

Демократы обжаловали в Мосгорсуде приостановку решения бюро партии о недопуске кандидатуры Сергея Митрохина к участию в выборах мэра Москвы.

«Яблоко» требует немедленно рассмотреть жалобу, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу.

Митрохин сообщил, что благодаря судебному решению он может продолжить сбор подписей для преодоления муниципального фильтра.

В руководстве партии, напротив, уверены: решение суда — яркий пример государственного вмешательства во внутренние дела политического объединения. По мнению «Яблока», Мосгорсуд нарушил закон.

Рассмотрение иска Митрохина по оспариванию решения об отмене выдвижения его кандидатуры на выборы мэра Москвы назначено на 2 июля.

Ранее «Яблоко» сняло кандидатуру Митрохина из-за нарушения порядка выдвижения. Кандидата не согласовали ни с федеральным бюро, ни с Исполкомом. Его участие в выборах также нарушает партийный устав. Кроме того, конференцию, на которой решался вопрос о выдвижении кандидата на пост московского градоначальника, не пустили 14 новых делегатов.

По словам председателя партии Эмилии Слабуновой, партия может предложить на пост мэра главу муниципального округа Гагаринский Елену Русакову.

Мэрские выборы пройдут в столице 7 сентября 2018 года.