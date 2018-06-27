Мы в соц.сетях:
Главу управления Росгвардии по Владимирской области заподозрили в получении взяток

Главу управления Росгвардии по Владимирской области заподозрили в получении взяток

 Месси придется смотреть на портрет Роналду. Художнику безразличен футбол

Месси придется смотреть на портрет Роналду. Художнику безразличен футбол
ЕС хочет решить проблему с мигрантами за счет Киева

ЕС хочет решить проблему с мигрантами за счет Киева

 Глава СЖР вступился за украинских журналистов

Глава СЖР вступился за украинских журналистов
FOX Sports Brasil позлорадствовал над поражением сборной Германии

FOX Sports Brasil позлорадствовал над поражением сборной Германии

 Итальянский парламент хочет смягчить антироссийские санкции

Итальянский парламент хочет смягчить антироссийские санкции
Главу управления Росгвардии по Владимирской области заподозрили в получении взяток

Главу управления Росгвардии по Владимирской области заподозрили в получении взяток

 Месси придется смотреть на портрет Роналду. Художнику безразличен футбол

Месси придется смотреть на портрет Роналду. Художнику безразличен футбол
ЕС хочет решить проблему с мигрантами за счет Киева

ЕС хочет решить проблему с мигрантами за счет Киева

 Глава СЖР вступился за украинских журналистов

Глава СЖР вступился за украинских журналистов
FOX Sports Brasil позлорадствовал над поражением сборной Германии

FOX Sports Brasil позлорадствовал над поражением сборной Германии

 Итальянский парламент хочет смягчить антироссийские санкции

Итальянский парламент хочет смягчить антироссийские санкции
19:41   27 Июня 2018
Россия

«Яблоко» пожаловалось на суд, разрешивший Митрохину идти в мэры Москвы

«Яблоко» пожаловалось на суд, разрешивший Митрохину идти в мэры Москвы

Демократы обжаловали в Мосгорсуде приостановку решения бюро партии о недопуске кандидатуры Сергея Митрохина к участию в выборах мэра Москвы.

«Яблоко» требует немедленно рассмотреть жалобу, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу.

Митрохин сообщил, что благодаря судебному решению он может продолжить сбор подписей для преодоления муниципального фильтра.

В руководстве партии, напротив, уверены: решение суда  — яркий пример государственного вмешательства во внутренние дела политического объединения. По мнению «Яблока», Мосгорсуд нарушил закон.

Рассмотрение иска Митрохина по оспариванию решения об отмене выдвижения его кандидатуры на выборы мэра Москвы назначено на 2 июля.

Ранее «Яблоко» сняло кандидатуру Митрохина из-за нарушения порядка выдвижения. Кандидата не согласовали ни с федеральным бюро, ни с Исполкомом. Его участие в выборах также нарушает партийный устав. Кроме того, конференцию, на которой решался вопрос о выдвижении кандидата на пост московского градоначальника, не пустили 14 новых делегатов.

По словам председателя партии Эмилии Слабуновой, партия может предложить на пост мэра главу муниципального округа Гагаринский Елену Русакову.

Мэрские выборы пройдут в столице 7 сентября 2018 года. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Надежда Егорова
#яблоко #мосгорсуд #политка #выборы мэра москвы #митрохин
Самое читаемое
Режим «черного неба» объявлен в Красноярске

Режим «черного неба» объявлен в Красноярске

 Нефтяное бессилие США

Нефтяное бессилие США

 Нардеп Рады обвинил США в разжигании конфликта на Донбассе

Нардеп Рады обвинил США в разжигании конфликта на Донбассе

 Украинский военный рассказал о перевозке взрывчатки для Сенцова

Украинский военный рассказал о перевозке взрывчатки для Сенцова