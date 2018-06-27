Сборная Мексики проиграла шведам со счетом 0:3

Сборные команды Швеции и Мексики, сыгравшие в среду завершающий матч группового этапа Чемпионата мира по футболу, выходят из группы F плей-офф.

Шведская команда заняла в группе первое место, разгромив мексиканцев со счетом 3:0.

Первый мяч в ворота мексиканской команды был забит на 50-й минуте игры шведским защитником Людвигом Аугустином. Спустя 12 минут Андреас Гранквист – игрок российского «Краснодара» – забил мексиканцам второй мяч на 62-й минуте, а довершил разгром мексиканский защитник Эдсон Альварес, поразивший собственные ворота на 74-й минуте игры.

В результате Швеция победила со счетом 3:0 и, заняв первое место в группе F, вышла в плей-офф. Мексиканская сборная, несмотря на проигрыш, также продолжает бороться за звание чемпиона мира, выйдя из группы со второго места.