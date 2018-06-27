Сборная Германии проиграла команде Южной Кореи и вылетела с ЧМ-2018

Сборная Германии по футболу, которая является действующим чемпионом мира, на проходящем в России мировом первенстве не смогла преодолеть групповой этап.

В ходе прошедшего в среду матча третьего тура группового этапа ЧМ-2018 с командой Южной Кореи германская сборная проиграла со счетом 0:2 и на этом завершила свое участие в турнире.

Южнокорейские футболисты еще раньше утратили шансы на выход в плей-офф.

Таким образом из группы F c первого места вышла сборная Швеции, а со второго – команда Мексики.