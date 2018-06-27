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19:13   27 Июня 2018
Россия

Газаев предложил сборной РФ взять пример с Марокко

Газаев предложил сборной РФ взять пример с Марокко

В воскресенье состоится матч 1/8 чемпионата мира между сборными России и Испании. Редакция «ПолитЭксперт» попросил заслуженного тренера России, депутата Госдумы Валерия Газаева оценить шансы россиян.

Корреспондент агентства отметил, что даже президент России Владимир Путин обещал, что будет смотреть этот матч, и возможно с трибуны стадиона. Газаев согласился, что эта первая проверка россиян в плей-офф чемпионата мира крайне важна. При этом он сказал немало лестных слов об испанцах, заметив, что они сильнее сборной Португалии, на которую могла выйти Россия. По словам бывшего нападающего, а затем тренера ЦСКА и сборной Валерия Газаева, если российские футболисты смогут выиграть сборную Испании, состоящую из игроков «Реала» и «Барселоны» — лучших клубов Европы — то это будет грандиозным успехом и станет хорошим толчком идти как можно дальше с точки зрения психологии.

Газаев выразил надежду, что россияне покажут «высочайшую, запредельную самоотдачу». Он отметил, что очень хороший пример показала команда Марокко, продемонстрировавшая грамотное тактическое построение и ту самую самоотдачу в этом игровом сезоне.

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Автор: Вячеслав Каширин
#россия #испания #чм-2018 #общество #чм 2018 #чм2018 #газаев
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