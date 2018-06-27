ЕС хочет решить проблему с мигрантами за счет Киева

Депутат Верховной рады Игорь Мосийчук узнал о планах Брюсселя и поделился открытием в Facebook.

По словам Мосийчука, информация получена из достоверных источников. Взамен Европейский союз обещал помочь Украине с финансами. О размере возможного займа не сообщается.

Радикальная партия, в которой состоит депутат, выступает против принятия беженцев на территории государства. Парламентарий подчеркнул, что подобная миграционная политика — прямая угроза национальным интересам Украины.

Ранее власти Албании отказались принимать мигрантов в страну, даже ради вступления в Евросоюз.