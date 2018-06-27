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 Месси придется смотреть на портрет Роналду. Художнику безразличен футбол

Месси придется смотреть на портрет Роналду. Художнику безразличен футбол
ЕС хочет решить проблему с мигрантами за счет Киева

ЕС хочет решить проблему с мигрантами за счет Киева

 Глава СЖР вступился за украинских журналистов

Глава СЖР вступился за украинских журналистов
FOX Sports Brasil позлорадствовал над поражением сборной Германии

FOX Sports Brasil позлорадствовал над поражением сборной Германии

 Итальянский парламент хочет смягчить антироссийские санкции

Итальянский парламент хочет смягчить антироссийские санкции
19:07   27 Июня 2018
Ближнее зарубежье

ЕС хочет решить проблему с мигрантами за счет Киева

ЕС хочет решить проблему с мигрантами за счет Киева

Депутат Верховной рады Игорь Мосийчук узнал о планах Брюсселя и поделился открытием в Facebook.

По словам Мосийчука, информация получена из достоверных источников. Взамен Европейский союз обещал помочь Украине с финансами. О размере возможного займа не сообщается.

Радикальная партия, в которой состоит депутат, выступает против принятия беженцев на территории государства. Парламентарий подчеркнул, что подобная миграционная политика — прямая угроза национальным интересам Украины.

Ранее власти Албании отказались принимать мигрантов в страну, даже ради вступления в Евросоюз.

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Автор: Надежда Егорова
#европа #украина #беженцы #мосийчук
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