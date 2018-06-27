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19:07   27 Июня 2018
Россия

Пожар в ТЦ «Атриум» в Москве полностью потушен

Пожар в ТЦ «Атриум» в Москве полностью потушен

Главное управление МЧС по городу Москва сообщает о полной ликвидации возгорания в Торгово-развлекательном центре «Атриум».

Заявление столичного ГУ МЧС в среду вечером приводит агентство ТАСС, отмечая, что пожар в торговом центре на улице Земляной вал распространилось по площади десять квадратных метров – вспыхнули утеплители под кровлей здания.

К настоящему моменту возгорание полностью ликвидировано, информации о пострадавших не поступало.

В связи с происшествием из ТЦ «Атриум» были эвакуированы сотрудники и посетители – всего порядка трех тысяч человек. Люди активно рассказывали о возгорании и об эвакуации в социальных сетях.

 

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Автор: Александр Люблинский
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