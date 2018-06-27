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Глава СЖР вступился за украинских журналистов

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 Контактная группа по Украине договорилась о прекращении огня в Донбассе

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 Трамп продолжает стыдить Harley Davidson

Трамп продолжает стыдить Harley Davidson
18:45   27 Июня 2018
Весь мир

Трамп продолжает стыдить Harley Davidson

Трамп продолжает стыдить Harley Davidson

Президент США Дональд Трамп в очередной раз воззвал к патриотическим чувствам руководства компании Harley Davidson. Он разместил очередной пост на эту тему в Twitter.

По словам американского лидера, Harley Davidson должен оставаться на  в Америке на все 100 процентов, с людьми, которые позволили компании добиться успеха. Трамп также посетовал, что «так много сделал» для них (компании), «а затем вот это» (намерение разместить производство в другой стране).

Политик отметил, что другие компании сейчас наоборот возвращаются на родину. Он предупредил топ-менеджеров Harley Davidson , что им не забудут их поступок ни клиенты, ни «очень счастливые сейчас их конкуренты».

Трамп продолжает стыдить Harley Davidson

Ранее руководство компании Harley Davidson заявило о намерении разместить производство мотоциклов вне США из-за политики американских властей, связанной с торговыми пошлинами. Трамп назвал компанию «первой, кто выбросил белый флаг».

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Автор: Вячеслав Каширин
#экономика #трамп #весь мир #harley davidson
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