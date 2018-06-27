Трамп продолжает стыдить Harley Davidson

Президент США Дональд Трамп в очередной раз воззвал к патриотическим чувствам руководства компании Harley Davidson. Он разместил очередной пост на эту тему в Twitter.

По словам американского лидера, Harley Davidson должен оставаться на в Америке на все 100 процентов, с людьми, которые позволили компании добиться успеха. Трамп также посетовал, что «так много сделал» для них (компании), «а затем вот это» (намерение разместить производство в другой стране).

Harley-Davidson should stay 100% in America, with the people that got you your success. I’ve done so much for you, and then this. Other companies are coming back where they belong! We won’t forget, and neither will your customers or your now very HAPPY competitors! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 27, 2018

Политик отметил, что другие компании сейчас наоборот возвращаются на родину. Он предупредил топ-менеджеров Harley Davidson , что им не забудут их поступок ни клиенты, ни «очень счастливые сейчас их конкуренты».

Ранее руководство компании Harley Davidson заявило о намерении разместить производство мотоциклов вне США из-за политики американских властей, связанной с торговыми пошлинами. Трамп назвал компанию «первой, кто выбросил белый флаг».