ОЗХО получила право самостоятельно определять виновных в химических атаках

Участники специальной сессии Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) в ходе прошедшего в среду голосования поддержали британский проект резолюции о расширении мандата организации.

Об этом в своем микроблоге Twittetr пишет Питер Уилсон - постоянный представитель Великобритании при ОЗХО. По его словам, предложение Великобритании наделить ОЗХО полномочиями самостоятельно искать виновников химических атак в Сирии поддержали 82 страны, и 24 высказались против.

В британском проекте резолюции предлагается наделить Организацию по запрещению химоружия правом не просто определять факт использования запрещенных веществ, но и проводить по этому факту расследование, выявляя виновных

Напомним: ранее сообщалось, что на спецконференции ОЗХО, которая проходит в Гааге в полном составе, были отклонены все пять предложенных поправок к проекту резолюции о расширении полномочий организации, предложенному Великобританией. Отклоненные поправки были внесены делегациями Венесуэлы, Казахстана, Ирана, Белоруссии и Бурунди.

The @OPCW voted through the UK Decision co-sponsored by 30 States that will now allow it not just to say when chemical weapons are used but by whomAn overwhelming majority to restore the taboo against CW82 voted for 24 against#CSPSS4 #NoToChemicalWeapons pic.twitter.com/PSIvrzqavq