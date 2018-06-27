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ОЗХО получила право самостоятельно определять виновных в химических атаках

ОЗХО получила право самостоятельно определять виновных в химических атаках

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18:50   27 Июня 2018
Весь мир

ОЗХО получила право самостоятельно определять виновных в химических атаках

ОЗХО получила право самостоятельно определять виновных в химических атаках

Участники специальной сессии Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) в ходе прошедшего в среду голосования поддержали британский проект резолюции о расширении мандата организации.

Об этом в своем микроблоге Twittetr пишет Питер Уилсон - постоянный представитель Великобритании при ОЗХО. По его словам, предложение Великобритании наделить ОЗХО полномочиями самостоятельно искать виновников химических атак в Сирии поддержали 82 страны, и 24 высказались против.

В британском проекте резолюции предлагается наделить Организацию по запрещению химоружия правом не просто определять факт использования запрещенных веществ, но и проводить по этому факту расследование, выявляя виновных

Напомним: ранее сообщалось, что на спецконференции ОЗХО, которая проходит в Гааге в полном составе, были отклонены все пять предложенных поправок к проекту резолюции о расширении полномочий организации, предложенному Великобританией. Отклоненные поправки были внесены делегациями Венесуэлы, Казахстана, Ирана, Белоруссии и Бурунди.

 

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Автор: Александр Люблинский
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