Евросоюз рассмотрит вопрос о продлении санкций против РФ в четверг

Главы государств и правительств стран Евросоюза на саммите 28-29 июня примут решение о продлении экономических санкций против России. Об этом журналистам рассказал представитель Евросовета в Брюсселе.

В среду на совещании по вопросам международной торговли председатель правительства Дмитрий Медведев заявил, что торговые ограничения в отношении США и Евросюза отменять не нужно. Он добавил, что вопрос о продлении контр санкций до 2019 нужно рассмотреть в ближайшее время.