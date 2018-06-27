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 Евросоюз рассмотрит вопрос о продлении санкций против РФ в четверг

Евросоюз рассмотрит вопрос о продлении санкций против РФ в четверг
Глава СЖР вступился за украинских журналистов

Глава СЖР вступился за украинских журналистов

 Контактная группа по Украине договорилась о прекращении огня в Донбассе

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Трамп продолжает стыдить Harley Davidson
18:21   27 Июня 2018
Россия

Евросоюз рассмотрит вопрос о продлении санкций против РФ в четверг

Евросоюз рассмотрит вопрос о продлении санкций против РФ в четверг

Главы государств и правительств стран Евросоюза на саммите 28-29 июня примут решение о продлении экономических санкций против России. Об этом журналистам рассказал представитель Евросовета в Брюсселе.

В среду на совещании по вопросам международной торговли председатель правительства Дмитрий Медведев заявил, что торговые ограничения в отношении США и Евросюза отменять не нужно. Он добавил, что вопрос о продлении контр санкций до 2019 нужно рассмотреть в ближайшее время.

 

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Автор: Вячеслав Каширин
#евросоюз #санкции #политика #весь мир
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