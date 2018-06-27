Россияне полюбили отечественные самолеты

Объем авиаперевозок, совершаемых российскими компаниями в мае достиг 9,45 миллионов человек. Это на 8,7% больше, чем аналогичный показатель предыдущего года. Об этом сообщает Росавиация.

Июньские показатели также растут. По состоянию на 13 июня они увеличились на 7,9% или 9,3 миллиона пассажиров.

Пассажиры стали чаще совершать поездки внутри страны на 8,8%. За май россияне купили 5,5 миллионов билетов на внутренние рейсы. Объем международных поездок также вырос на 8,6%. Услугами авиакомпаний воспользовались около четырех миллионов человек.

Существенно возросли полеты между Россией и зарубежными государствами за пределами СНГ — на 10,7%. Страны дальнего зарубежья с помощью российских авиакомпаний за май посетили 3,39 миллионов человек. Пассажиропоток со странами Содружества, напротив, упал на 2,2% — до 579,2 тысяч человек.

Пассажирооборот компаний вырос на 7,7% за отчетный период и составил 22,6 миллиардов километров. Занятость кресел составила 79,6%, процент коммерческой загрузки самолетов — 68,9%.