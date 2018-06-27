Искусственная политизация: МИД осудил ОБСЕ за плохую организацию конференции

Конференция ОБСЕ по свободе слова, которая состоялась во вторник, 26 июня, превратилась в площадку искусственной политизации проблематики, заявили в МИД РФ.

На сайте ведомства появился комментарий Департамента информации и печати, в котором говорится о странных выступлениях на конференции, куда не пустили представителей прессы.

Напомним, украинское правительство отказало во въезде на территорию страны российскому и британскому журналистам, ОБСЕ принесла сожаления по этому поводу, однако конференция продолжилась без представителей СМИ.

На полях мероприятия выступал некий не представившейся человек в военной форме. Он рассказал, что якобы лично перевозил в Крым предмет, ставший впоследствии доказательством по делу осужденного в РФ террориста Сенцова. Мужчина утверждал, что также он участвовал в других сомнительных мероприятиях. В ведомстве считают, что данные сведения необходимо рассмотреть правоохранителям.

Министерство осудила ОБСЕ за плохое качество организации мероприятия о свободе слова, на которое не могут попасть сами представители СМИ. А также отметили, что конференцию превратили в площадку для искусственной политизации проблематики свободы слова.