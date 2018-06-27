Пожар вспыхнул в торговом центре «Атриум» в Москве

Из торгового центра «Атриум» в Москве эвакуируют посетителей и сотрудников в связи с возгоранием в здании.

Об этом в среду сообщает РИА Новости, приводя информацию своего источника в столичных экстренных службах.

Отмечается, что, по предварительным данным, пожар начался на крыше торгового центра. Из здания эвакуированы около трех тысяч человек.

Очевидцы пожара и эвакуации сообщают об этом в социальны сетях.