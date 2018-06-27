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18:16   27 Июня 2018
Россия

Пожар вспыхнул в торговом центре «Атриум» в Москве

Пожар вспыхнул в торговом центре «Атриум» в Москве

Из торгового центра «Атриум» в Москве эвакуируют посетителей и сотрудников в связи с возгоранием в здании.

Об этом в среду сообщает РИА Новости, приводя информацию своего источника в столичных экстренных службах.

Отмечается, что, по предварительным данным, пожар начался на крыше торгового центра. Из здания эвакуированы около трех тысяч человек.

Очевидцы пожара и эвакуации сообщают об этом в социальны сетях.

 

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Автор: Александр Люблинский
#москва #россия #пожар #происшествия #чп #эвакуация #общество #тц #торговый центр #атриум
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