Глава СЖР вступился за украинских журналистов

Ответ на депортацию Киевом российских корреспондентов, который поручила проработать Матвиенко, не должен быть зеркальным, уверен Владимир Соловьев.

Беспредельщиками власти Украины, комментируя депортацию российских журналистов, назвала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. И дала задание главе временной комиссии по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексею Пушкову вместе с представителями Союза журналистов России (СЖР) и журналистским сообществом дать ответ.

«Подготовьте предложения, и давайте в конце концов ставить на место эту зарвавшуюся власть (на Украине - прим. «ПС»)», — поручила спикер Совфеда сенатору.

Какие бы ни были меры, но они не должны коснуться работы украинских журналистов в России, полагает глава СЖР Владимир Соловьев.

«Они должны свободно заниматься профессиональной работой, - сказал Соловьев корреспонденту «Политики Сегодня». - Ни в коем случае нельзя затыкать им рот, даже если они говорят то, что нам не нравится».

Глава СЖР исключил возможность ответных мер в отношении четвертой ветви власти Украины, но не трех остальных.

Депортацию британского корреспондента Russia Today Полы Слиер и российского журналиста Евгения Примакова Соловьев считает «особо циничной». В Киеве на конференции по свободе СМИ, организованной по линии ОБСЕ, в том числе планировалось обсудить депортации и задержания российских журналистов на Украине. Ранее встречи на площадке ОБСЕ, в которых участвовали как российские, так и украинские представители СМИ проходили в Вене.

«Конечно разговор непростой идет. Напряжение, как с той, так и другой стороны присутствует. Но депортации никто не поддерживает. Разговор возможен. И его нужно продолжать», - добавил Соловьев.

За год Украина депортировала больше десятка журналистов. Среди них два корреспондента «Первого канала», три репортера «России 24», специальный корреспондент ФАН, два испанских журналиста. Работа редакции «РИА Новости Украина» объявлена вне закона, главреда агентства Кирилла Вышинского СБУ подозревает в госизмене. Журналист суда ждет в СИЗО.