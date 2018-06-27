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17:55   27 Июня 2018
Россия

Ушаков: Место и дату встречи Путина и Трампа мы назовем завтра

Ушаков: Место и дату встречи Путина и Трампа мы назовем завтра

Москва и Вашингтон договорились о встрече российского и американского лидеров. Об этом сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.

По его словам, вопрос саммита Россия—США долгое время обсуждался по закрытым каналам. Теперь можно сказать, что договоренность достигнута.

«Даже договоренность о времени и месте. Об этом мы вместе с американскими коллегами объявим завтра, — сказал Ушаков. — пока скажу лишь, что встреча состоится в третьей стране».

В воскресенье австрийская газета Kronen Zeitung предположила, что возможным местом проведения саммита может стать Вена. Во вторник издание Politico, ссылаясь на осведомленные источники, назвало в качестве вероятной переговорной площадки Хельсинки. Однако как Москва, так и Вашингтон до сих пор эту информацию не комментировали.

Ушаков: Место и дату встречи Путина и Трампа мы назовем завтра

Путин и Трамп лично встречались дважды. В июле 2017 года они провели переговоры во время саммита G20 в Гамбурге. Речь шла о проблемах двусторонних отношений, а также о сирийском и украинском кризисах.

Ушаков: Место и дату встречи Путина и Трампа мы назовем завтра

Второе общение лидеров прошло «на ногах» — в ноябре на саммите АТЭС в Дананге. Во время встречи они одобрили совместное заявление двух государств по Сирии. После этого политики несколько раз беседовали по телефону.

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Автор: Вячеслав Каширин
#россия #сша #путин #политика #трамп #ушаков
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