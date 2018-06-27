Мы в соц.сетях:
Россияне полюбили отечественные самолеты

Россияне полюбили отечественные самолеты

 Евросоюз рассмотрит вопрос о продлении санкций против РФ в четверг

Евросоюз рассмотрит вопрос о продлении санкций против РФ в четверг
Глава СЖР вступился за украинских журналистов

Глава СЖР вступился за украинских журналистов

 Контактная группа по Украине договорилась о прекращении огня в Донбассе

Контактная группа по Украине договорилась о прекращении огня в Донбассе
ОЗХО получила право самостоятельно определять виновных в химических атаках

ОЗХО получила право самостоятельно определять виновных в химических атаках

 Трамп продолжает стыдить Harley Davidson

Трамп продолжает стыдить Harley Davidson
Россияне полюбили отечественные самолеты

Россияне полюбили отечественные самолеты

 Евросоюз рассмотрит вопрос о продлении санкций против РФ в четверг

Евросоюз рассмотрит вопрос о продлении санкций против РФ в четверг
Глава СЖР вступился за украинских журналистов

Глава СЖР вступился за украинских журналистов

 Контактная группа по Украине договорилась о прекращении огня в Донбассе

Контактная группа по Украине договорилась о прекращении огня в Донбассе
ОЗХО получила право самостоятельно определять виновных в химических атаках

ОЗХО получила право самостоятельно определять виновных в химических атаках

 Трамп продолжает стыдить Harley Davidson

Трамп продолжает стыдить Harley Davidson
18:02   27 Июня 2018
Ближнее зарубежье

Контактная группа по Украине договорилась о прекращении огня в Донбассе

Контактная группа по Украине договорилась о прекращении огня в Донбассе

Контактная группа по урегулированию ситуации на Востоке Украины договорилась о новом бессрочном перемирии. Оно вступит в силу с 1 июля. Об этом заявил полномочный представитель России на переговорах Борис Грызлов.

Режим прекращения огня вводится в связи с началом сезона сбора урожая, добавил Грызлов.

Стороны надеются обеспечить безопасность населения в зоне конфликта и достигнуть мира в регионе. Бессрочное, всеобъемлющее и устойчивое перемирие настанет 1 июля 2018 года 00 часов 01 минуты по местному времени, говорится в заявлении контактной группы.

Также члены контактной группы подтвердили приверженность Минским соглашениям и готовность их выполнять. Минские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений и военной техники, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке государства.       

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Надежда Егорова
Самое читаемое
Режим «черного неба» объявлен в Красноярске

Режим «черного неба» объявлен в Красноярске

 Нефтяное бессилие США

Нефтяное бессилие США

 Нардеп Рады обвинил США в разжигании конфликта на Донбассе

Нардеп Рады обвинил США в разжигании конфликта на Донбассе

 Украинский военный рассказал о перевозке взрывчатки для Сенцова

Украинский военный рассказал о перевозке взрывчатки для Сенцова