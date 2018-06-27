Контактная группа по Украине договорилась о прекращении огня в Донбассе

Контактная группа по урегулированию ситуации на Востоке Украины договорилась о новом бессрочном перемирии. Оно вступит в силу с 1 июля. Об этом заявил полномочный представитель России на переговорах Борис Грызлов.

Режим прекращения огня вводится в связи с началом сезона сбора урожая, добавил Грызлов.

Стороны надеются обеспечить безопасность населения в зоне конфликта и достигнуть мира в регионе. Бессрочное, всеобъемлющее и устойчивое перемирие настанет 1 июля 2018 года 00 часов 01 минуты по местному времени, говорится в заявлении контактной группы.

Также члены контактной группы подтвердили приверженность Минским соглашениям и готовность их выполнять. Минские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений и военной техники, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке государства.