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 Евросоюз рассмотрит вопрос о продлении санкций против РФ в четверг

Евросоюз рассмотрит вопрос о продлении санкций против РФ в четверг
Глава СЖР вступился за украинских журналистов

Глава СЖР вступился за украинских журналистов

 Контактная группа по Украине договорилась о прекращении огня в Донбассе

Контактная группа по Украине договорилась о прекращении огня в Донбассе
ОЗХО получила право самостоятельно определять виновных в химических атаках

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 Трамп продолжает стыдить Harley Davidson

Трамп продолжает стыдить Harley Davidson
17:32   27 Июня 2018
Весь мир

Адвокат: Родченков здоров и счастлив

Адвокат: Родченков здоров и счастлив

Американский юрист Джим Уолден, который представляет интересы информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова, прокомментировал сообщение о попытке самоубийства своего клиента. Об этом сообщила «Новая газета».

По издания, юрист заявил, что сообщение не соответствует истине. По его словам, Родченков «здоров, счастлив и продолжает плодотворно трудиться с антидопинговыми агентствами и правоохранителями ради дальнейшего выявления коррупции в России».

Ранее СМИ сообщили о попытке Родченкова покончить собой. Якобы до этого шага его довело давление ФБР.

В 2016 году Родченков бежал в США, где стал информатором WADA. Во многом благодаря именно его показаниям появился доклада независимой комиссии под руководством Ричарда Макларена. В результате многие российские спортсмены были отстранены от международных соревнований.

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Автор: Вячеслав Каширин
#сша #родченков #общество #весь мир
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