Адвокат: Родченков здоров и счастлив

Американский юрист Джим Уолден, который представляет интересы информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова, прокомментировал сообщение о попытке самоубийства своего клиента. Об этом сообщила «Новая газета».

По издания, юрист заявил, что сообщение не соответствует истине. По его словам, Родченков «здоров, счастлив и продолжает плодотворно трудиться с антидопинговыми агентствами и правоохранителями ради дальнейшего выявления коррупции в России».

Ранее СМИ сообщили о попытке Родченкова покончить собой. Якобы до этого шага его довело давление ФБР.

В 2016 году Родченков бежал в США, где стал информатором WADA. Во многом благодаря именно его показаниям появился доклада независимой комиссии под руководством Ричарда Макларена. В результате многие российские спортсмены были отстранены от международных соревнований.