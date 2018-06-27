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 Евросоюз рассмотрит вопрос о продлении санкций против РФ в четверг

Евросоюз рассмотрит вопрос о продлении санкций против РФ в четверг
Глава СЖР вступился за украинских журналистов

Глава СЖР вступился за украинских журналистов

 Контактная группа по Украине договорилась о прекращении огня в Донбассе

Контактная группа по Украине договорилась о прекращении огня в Донбассе
ОЗХО получила право самостоятельно определять виновных в химических атаках

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 Трамп продолжает стыдить Harley Davidson

Трамп продолжает стыдить Harley Davidson
18:11   27 Июня 2018
Весь мир

ЕС хочет расследовать крушение Боинга на Украине совместно с Россией

ЕС хочет расследовать крушение Боинга на Украине совместно с Россией

Лидеры стран Европейского союза на саммите 28-29 июня призовут Россию к сотрудничеству по расследованию крушения пассажирского авиалайнера на Украине летом 2014 года. Об этом официальный представитель Брюсселя сообщил журналистам.

Представитель ЕС надеется, что стороны приложат все усилия для установления правды и справедливости.

Пассажирский самолет «Боинг-777» компании «Малайзийские авиалинии» разбился 7 июля 2014 года в Донецкой области. Авиалайнер летел из Амстердама в Куала-Лумпур. В результате крушения погибло 298 человек. Для расследования инцидента государства создали Совместную следственную группу, в которую вошли: Австралия, Нидерланды, украина, Малайзия и Украина.

Позже эксперты установили, что ракетная установка «Бук», сбившая самолет, принадлежит России. Прежнее место базирования «Бука» — 53 зенитно-ракетная бригада под Курском.

Российская сторона вину категорически отрицает. По словам представителя Минобороны РФ, ни один зенитно-ракетный комплекс не пересекал российско-украинскую границу. Тем не менее, правительства Нидерландов и Австралии потребовали от России выплатить компенсацию семьям погибших.

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Автор: Надежда Егорова
#россия #украина #boeing #ус
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