ЕС хочет расследовать крушение Боинга на Украине совместно с Россией

Лидеры стран Европейского союза на саммите 28-29 июня призовут Россию к сотрудничеству по расследованию крушения пассажирского авиалайнера на Украине летом 2014 года. Об этом официальный представитель Брюсселя сообщил журналистам.

Представитель ЕС надеется, что стороны приложат все усилия для установления правды и справедливости.

Пассажирский самолет «Боинг-777» компании «Малайзийские авиалинии» разбился 7 июля 2014 года в Донецкой области. Авиалайнер летел из Амстердама в Куала-Лумпур. В результате крушения погибло 298 человек. Для расследования инцидента государства создали Совместную следственную группу, в которую вошли: Австралия, Нидерланды, украина, Малайзия и Украина.

Позже эксперты установили, что ракетная установка «Бук», сбившая самолет, принадлежит России. Прежнее место базирования «Бука» — 53 зенитно-ракетная бригада под Курском.

Российская сторона вину категорически отрицает. По словам представителя Минобороны РФ, ни один зенитно-ракетный комплекс не пересекал российско-украинскую границу. Тем не менее, правительства Нидерландов и Австралии потребовали от России выплатить компенсацию семьям погибших.