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 Трамп готов лично следить за подозрительными инвестициями

Трамп готов лично следить за подозрительными инвестициями
17:14   27 Июня 2018
Весь мир

Трамп готов лично следить за подозрительными инвестициями

Трамп готов лично следить за подозрительными инвестициями

Президент США Дональд Трамп одобрил создание механизма по контролю над зарубежными инвестициями, который ранее предложил Минфин. Ограничение инвестиций необходимо, чтобы предотвратить кражу американских технологий, подчеркнули в администрации США.

Об этом представитель Белого дома сообщил журналистам на телефонном брифинге.

Цель рестрикций — изучение сомнительных иностранных вложений и усиление контроля над инвестициями для обеспечения безопасности США. Конгресс готов утвердить данный проект на законодательном уровне. 

Кроме того, проект позволяет американскому президенту заблокировать транзакции, представляющие угрозу для национальной безопасности.

Механизм создается на базе межведомственного Комитета по иностранным инвестициям Соединенных Штатов. Полномочия комитета планируется расширить. По словам представителя администрации американского президента, такое решение связано с предполагаемыми попытками китайской стороны украсть технологии США.

Ранее министр финансов Стивен Мнучин заверил, что инициатива не направлена против КНР.  

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Автор: Надежда Егорова
#сша #экономика #трамп
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