Снова про офшоры. Грудинина ждет еще один суд с акционерами

Акционеры «Совхоза им. Ленина» обратились в московский арбитраж с просьбой отменить сделки по передаче двух земельных участков общей стоимостью около 850 млн рублей, рассказал адвокат истцов Владимир Бояринов.

Он объяснил, что указанные сделки являются незаконными, ведь их осуществили без одобрения общего собрания акционеров. Более того, директор «Совхоза им. Ленина» Павел Грудинин скрыл наличие у него в Белизе офшора: международной коммерческой компании Bontro LTD, которая владеет 100% акций фирмы-акционера совхоза. Он открыл его в 2003 году, а закрыл только в конце декабря 2017 года.

С учетом уже имеющихся у Грудинина 44% акций предприятия в конечном счете он стал главным владельцем совхоза. Дело в том, что офшор принес ему еще 20% акций. А это позволило директору на безвозмездной основе передать два земельных участка в уставный капитал АО «Каширский молл», что нанесло ущерб и совхозу, и его акционерам.

В свою очередь Федеральная налоговая служба (ФНС), которая совсем недавно от зарубежных коллег узнала об офшоре Грудинина, уточнила, что тот просрочил уведомление на 35 месяцев. За это против директора совхоза составили 19 протоколов об административном правонарушении.