Роскосмос предлагает использовать МКС для экспериментов на коммерческой основе

Роскосмос предлагает партнерам и потенциальным заказчикам воспользоваться возможностью проведения экспериментов в космосе на базе МКС, сообщает пресс-служба госкорпорации.

Роскосмос запускает новую коммерческую программу, благодаря которой научные и образовательные организации смогут провести исследования на борту МКС. В сообщении пресс-службы указывается, что все необходимое для научной работы оборудование представлено на станции.