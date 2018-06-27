Мы в соц.сетях:
Снова про офшоры. Грудинина ждет еще один суд с акционерами

Снова про офшоры. Грудинина ждет еще один суд с акционерами

 Обыски проводятся в Минфине Карчаево-Черкесии

Обыски проводятся в Минфине Карчаево-Черкесии
Украинские металлурги бьют тревогу. Отрасли не хватает сырья

Украинские металлурги бьют тревогу. Отрасли не хватает сырья

 Делегация Украины бойкотировала ежегодный прием у генсека Совета Европы

Делегация Украины бойкотировала ежегодный прием у генсека Совета Европы
Адвокат: Родченков здоров и счастлив

Адвокат: Родченков здоров и счастлив

 Трамп готов лично следить за подозрительными инвестициями

Трамп готов лично следить за подозрительными инвестициями
Снова про офшоры. Грудинина ждет еще один суд с акционерами

Снова про офшоры. Грудинина ждет еще один суд с акционерами

 Обыски проводятся в Минфине Карчаево-Черкесии

Обыски проводятся в Минфине Карчаево-Черкесии
Украинские металлурги бьют тревогу. Отрасли не хватает сырья

Украинские металлурги бьют тревогу. Отрасли не хватает сырья

 Делегация Украины бойкотировала ежегодный прием у генсека Совета Европы

Делегация Украины бойкотировала ежегодный прием у генсека Совета Европы
Адвокат: Родченков здоров и счастлив

Адвокат: Родченков здоров и счастлив

 Трамп готов лично следить за подозрительными инвестициями

Трамп готов лично следить за подозрительными инвестициями
16:52   27 Июня 2018
Россия

Роскосмос предлагает использовать МКС для экспериментов на коммерческой основе

Роскосмос предлагает использовать МКС для экспериментов на коммерческой основе

Роскосмос предлагает партнерам и потенциальным заказчикам воспользоваться возможностью проведения экспериментов в космосе на базе МКС, сообщает пресс-служба госкорпорации.

Роскосмос запускает новую коммерческую программу, благодаря которой научные и образовательные организации смогут провести исследования на борту МКС. В сообщении пресс-службы указывается, что все необходимое для научной работы оборудование представлено на станции.

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Екатерина Розина
#россия #политика #весь мир #роскосмос #мкс
Самое читаемое
Режим «черного неба» объявлен в Красноярске

Режим «черного неба» объявлен в Красноярске

 Нардеп Рады обвинил США в разжигании конфликта на Донбассе

Нардеп Рады обвинил США в разжигании конфликта на Донбассе

 Нефтяное бессилие США

Нефтяное бессилие США

 Украинский военный рассказал о перевозке взрывчатки для Сенцова

Украинский военный рассказал о перевозке взрывчатки для Сенцова