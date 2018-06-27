Сбой работы произошел в сервисах мессенджера Telegram

Пользователи мессенджера из США, Ирана, Израиля и ряда стран Европы Италии, Бельгии, Франции и других стран Европы около 15:00 мск сообщили о сбое работы Telegram. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

Из-за сбоя некоторое время были недоступны мобильное приложение, десктоп-версия и сайт Telegram.org. В настоящее время сервисы функционируют. О причинах неполадок пока не сообщалось.

13 апреля Таганский суд Москвы вынес постановление о блокировке Telegram на территории РФ по иску Роскомнадзора. Причина иска — отказ руководства мессенджера передать ФСБ ключи шифрования. Суд разрешил надзорному ведомству заблокировать Telegram, не дожидаясь апелляции. Уже 16 апреля начались мероприятия по блокировке мессенджера.