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 Обыски проводятся в Минфине Карчаево-Черкесии

Обыски проводятся в Минфине Карчаево-Черкесии
Украинские металлурги бьют тревогу. Отрасли не хватает сырья

Украинские металлурги бьют тревогу. Отрасли не хватает сырья

 Делегация Украины бойкотировала ежегодный прием у генсека Совета Европы

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Трамп готов лично следить за подозрительными инвестициями
16:47   27 Июня 2018
Весь мир

Мэттис объявил о готовности США укрепить стратегические контакты с КНР

Мэттис объявил о готовности США укрепить стратегические контакты с КНР

Вашингтон хотел бы сделать отношения между вооруженными силами фактором стабильности в развитии китайско-американских отношений, указал глава Пентагона Джеймс Мэттис.

В среду американский министр обороны встретился с лидером Китая Си Цзиньпином. Стороны обсудили сотрудничество Пекина и Вашингтона в военной сфере. Мэттис подчеркнул, что американская сторона готова укреплять партнерство с Китаем, расширять сферу сотрудничества, контролировать разногласия и риски, в также избегать столкновений и противостояния.

В свою очередь китайский лидер передал слова приветствия президенту США Дональду Трампу.

Мэттис впервые с 2014 года посетил Китай. Он приехал накануне, 26 июня, и пробудет там до 28 июня.

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Автор: Юлия Халус
#сша #си цзиньпин #пентагон #политика #китай #мэттис
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