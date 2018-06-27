Мэттис объявил о готовности США укрепить стратегические контакты с КНР

Вашингтон хотел бы сделать отношения между вооруженными силами фактором стабильности в развитии китайско-американских отношений, указал глава Пентагона Джеймс Мэттис.

В среду американский министр обороны встретился с лидером Китая Си Цзиньпином. Стороны обсудили сотрудничество Пекина и Вашингтона в военной сфере. Мэттис подчеркнул, что американская сторона готова укреплять партнерство с Китаем, расширять сферу сотрудничества, контролировать разногласия и риски, в также избегать столкновений и противостояния.

В свою очередь китайский лидер передал слова приветствия президенту США Дональду Трампу.

Мэттис впервые с 2014 года посетил Китай. Он приехал накануне, 26 июня, и пробудет там до 28 июня.