Реактивную систему «Торнадо-Г» начали продавать на экспорт

Реактивная система залпового огня «Торнадо-Г» прошла все необходимые испытания для продвижения на международный рынок военной техники. Об этом сообщили представители корпорации «Ростех».

Предполагается, что система заменит устаревшие комплексы «Град», которые состоят на вооружении в 60 странах.

«Торнадо-Г» создана на базе РЗСО «Град». Новая система отличается от предшественницы повышенной эффективностью стрельбы, увеличенной бронебойной мощностью, наличием автоматизированных систем наведения и прицеливания. Кроме того, новая модель вооружений обладает вдвое большей массой снаряда.

Система способна выполнять большинство боевых задач автономно.

«Торнадо-Г» оснащена боеприпасами калибра 122 миллиметра. Главные цели реактивной системы — подавление и поражение живой силы потенциального противника, артиллерийских минометных батарей, пунктов командования, а также бронированной техники. «Торнадо-Г» стреляет как залпом, так и одиночными ракетами.

Отправкой данной модели техники за рубеж занимается НПО «Сплав», входящий в состав научно-производственного концерна «Техмаш».