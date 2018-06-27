Украинские металлурги бьют тревогу. Отрасли не хватает сырья

Директор металлургического комбината «Азовсталь» Энвер Цкитишвили в беседе с изданием «Обозреватель» заявил, что ведущая отрасль украинской экономики может остановиться из-за нехватки серной кислоты.

В начале следующего месяца комиссия по торговле, входящая в состав Минэкономразвития Украины, планирует обсудить вопрос о введение квот и увеличении пошлин на ввоз серной кислоты в страну.

Цкитишвили пояснил, что из-за недостачи серной кислоты встанут коксохимики, а следом и вся украинская металлургическая отрасль. Уже сейчас сырье поступает не в полном объеме. В такой ситуации возможна приостановка работы предприятий. По словам директора «Азовстали», производители не в силах обеспечить коксохимиков даже 1/4 частью от необходимых объемов поставок серной кислоты.

Исполнительная служба Украины ранее арестовала счета «Укрспирта». Предприятие является монополистом в своем секторе. Администрация организации считает, что арест денег приведет к разрушению отрасли спирта на Украине. Также работу приостановил «Днепразот», объяснив это высокими ценами на газ.